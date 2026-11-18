به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی گفت: در پی وقوع سرقت از داخل خودرو‌ها در شهر یزد ماموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سارقان شدند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی، چهار سارق دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند که در بازجویی‌های انجام شده به ۱۵ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: اکثر خودرو‌هایی که مورد سرقت قرار گرفته‌اند فاقد تجهیزات ایمنی ضد سرقت بوده است.