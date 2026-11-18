مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست با نماینده مردم اهواز در مجلس، بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات زیرساختی محلات منبع آب و گلدشت و اجرای عملیات آسفالت پس از ساماندهی شبکه فاضلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشکلات زیرساختی و کمبود خدمات در محلات هدف بازآفرینی شهری اهواز در دیدار مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با نماینده مردم این شهرستان در مجلس بررسی شد.

علی نبیان در این نشست، رفع مشکل فاضلاب منطقه گلدشت را از اولویت‌های رسیدگی به وضعیت این محله عنوان کرد.

وی تأکید کرد: پس از برطرف شدن مشکل فاضلاب، عملیات آسفالت معابر نیز پیگیری و اجرا خواهد شد.

در این دیدار، سیدمحسن موسوی‌زاده بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی و بهبود شرایط زندگی ساکنان محلات منبع آب و گلدشت تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز انعقاد تفاهم‌نامه با پیگیری استاندار خوزستان را زمینه‌ای برای تسریع در رسیدگی به مشکلات بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌ای اهواز دانست.