به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: برخی از کانال‌های غیررسمی به دلیل نشر اکاذیب، باج‌گیری و اقداماتی که واجد وصف مجرمانه هستند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد شکایت‌های متعددی قرار گرفته‌اند که ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به دلیل موارد فوق فعالیت آنها فعلا مسدود شده است.

وی افزود: در چند سال گذشته شاهد شکل‌گیری پدیده شومی به نام «باج نیوزها» در صنعت پتروشیمی، فولاد، بانک‌ها، خودرو، بیمه و ایرلاین‌ها هستیم که در اقتصاد کشور فعال هستند و با ارتباط گیری نامتعارف با برخی مدیران به دنبال منافع مالی و تسویه حساب در رقابت‌های ناسالم هستند.

وی ادامه داد: تاکنون پرونده‌های متعددی در مراجع قانونی تشکیل و تحت رسیدگی است. در برخی موارد این اشخاص ضمن دستیابی به اطلاعات مالی، نقض حریم خصوصی مدیران و موضوعات خانوادگی آنان، تحت عناوین مختلف و گاهاً به‌صورت رسمی (تحت عنوان مشاور رسانه‌ای) مبادرت به باج‌گیری کانال‌های مالی غیرشفاف می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه با هماهنگی صورت گرفته با دادستان تهران، تعیین شعباتی خاص برای این موضوع در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد: انتظاری که از مدیران دستگاه‌های مختلف داریم این است که از همکاری با این گونه افراد خودداری کرده و با اعتماد به قانون از این "باج‌نیوزها" در مراجع ذی‌صلاح شکایت کنند.