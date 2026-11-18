همایش سراسری نماز نزاجا، مرحله یگانی ویژه کارکنان و خانواده‌های گروه ۵۵ توپخانه نزاجا در شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین حجت الاسلام و المسلمین سید احمد محمودی در خصوص نماز گفت: نماز در فرآیند زندگی تا آخرین نفس و در تمام شرایط، از واجبات است و این فریضه الهی برای رشد معنوی ضروری است.

فرمانده گروه ۵۵ توپخانه، سرهنگ اسماعیل صادقی نیز گفت: این همایش به منظور ارتقای روحی کارکنان و خانواده‌های نزاجا برگزار شده است.

در این همایش از ۳۰ نفر از برگزیدگان و مقام آوران مسابقه فرهنگی فاطمی با محوریت شعر، مقاله، دل نوشته و نقاشی و خادمان نماز تجلیل شد.