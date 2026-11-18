دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر استان خوزستان از شناسایی و بازداشت متهم پرونده قتل مرحومه ارغوان احمدیان با رصد‌های اطلاعاتی و تلاش ضابطان قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین ملکشاهی اظهار داشت: با تلاش مستمر دستگاه قضایی و رصد‌های اطلاعاتی توسط ضابطان قضایی، متهم پرونده قتل مرحومه ارغوان احمدیان، مسئول بسیج فرهنگیان شهرستان شوشتر شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از اقرار، با حضور در محل وقوع جرم، اقدام به بازسازی صحنه قتل کرد.

ملکشاهی با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: علت و انگیزه این قتل کاملاً شخصی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با مسائل کاری و سیاسی نداشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شوشتر در پایان از تلاش‌های بازپرس ویژه، جامعه اطلاعاتی و پلیس آگاهی شهرستان در راستای شناسایی و بازداشت سریع این متهم تقدیر کرد و بیان داشت: دستگاه قضایی با هرگونه جرم خشن و ناامنی برای شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

گفتنی است؛ روز ۲۱ آبان ۱۴۰۵ جسد خانمی کنار جاده کوشکک به شوشتر کشف و از همان لحظات اولیه تیم خبره پلیس آگاهی شهرستان شوشتر موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد و پرونده ویژه قضایی درخصوص قتل ارغوان احمدیان، مسئول بسیج فرهنگیان این شهرستان توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر تشکیل و تعدادی مظنون بازداشت شدند.