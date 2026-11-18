سه تن از ورزشکاران نامدار و مدال آور ملی به همراه گروهی از مدیران و کارکنان شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی پایتخت، در مسیر اقتدار دریانوردی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ علیرضا بهرمن، مربی سابق تیم ملی ووشوی جوانان کشور و معاون فعلی شهردار منطقه هفده تهران هدف از این سفر را، آشنایی بیشتر، با اهمیت تنگه هرمز در معادلات عنوان کرد.

بهروز رهبری فر و نیما نکیسا، بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان هم، تنگه هرمز را نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانستند و از نیرو‌های مسلح و به ویژه نیروی دریایی سپاه به دلیل اعمال مدیریت ایرانی تشکر کردند.

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حدود سی تن از مدیران و کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر تهران به جزیره هرمز سفر کردند و با ادای احترام به مقام شهدای جنگ تحمیلی سوم در گلزار شهدای جزیره هرمز، از قلعه پرتغالی‌ها هم بعنوان نماد استکبار ستیزی در جنوب بازدید کردند.

پرویز سرودی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هدف دیگر از سفر به هرمزگان، گفت‌و‌گو با مدیران استانی است تا امکان استفاده از ظرفیت‌های شهرداری و شورای شهر تهران برای کمک به هرمزگانی‌ها در شرایط جنگی فراهم شود.