به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام طائب عصر امروز در نشست صمیمی با فرماندهان ۱۶۰ هزار رده مقاومت بسیج در سراسر کشور گفت: امروز جلسه افتتاح تعامل با همه عزیزان بسیجی است و انشالله ما باید با استفاده از فناوری‌های جدید بتوانیم تعامل فعال با تک تک مسئولین و فرماندهان داشتیم داشته باشیم و این شبکه مردمی به صورت یکپارچه و هم افزا در انجام ماموریت‌هایش تلاش کند.

وی افزود: آن چیزی که از ما انتظار می‌رود تحقق حکمرانی مردمی است؛ در این راستا قاعد شهید به ما ۵ ماموریت ابلاغ فرمود. مقام معظم رهبری انتظاراتی را از بسیج فرموده‌اند امام رضوان الله تعالی علیه این شجره طیبه را معماری کرد، قائد شهید ما این ظرفیت را فراگیر کرد و امروز مقام معظم رهبری از ما می‌خواد هر ایرانی یک بسیجی تحقق پیدا کند.

حجت الاسلام طائب ادامه داد: باید حکمرانی محلی مسجد محور شکل بگیرد تا اقشار مختلف بتوانند در عرصه‌های مختلف ازجمله دفاع مقدس، تامین امنیت برای مردم، مقابله با تهدیدات نرم اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و عمق بخشی داخلی و صدور فرهنگ بسیجی برای همه مردم جهان نقشی ایفا کنند. ما در دوره جدید با تعامل با شما عزیزان باید این خواسته مقام معظم رهبری را محقق کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: آمریکایی‌ها تمام توان خود را در منطقه به کار گرفتند؛ ۲۸۴ فروند جنگنده آوردند، ناوهایشان را آوردند، انواع موشک‌ها و بمب‌ها را امتحان کردند و ذخایرشان را تخلیه کردند. آنها به جایی که رسیدند که فهمیدند این ملت تسلیم‌شدنی نیست؛ مردم هم در عرصه دفاعی حضور دارند و هم در خیابان‌ها حضور دارند و اینجا آمریکا مجبور شد تسلیم شود؛ برای همین از فاز جنگ مستقیم و فراگیر خارج شد و به جنگ اقتصادی و ناامن‌سازی رفت.

وی افزود: دشمن آمد تا جمهوری اسلامی را محاصره کند. رقابت از رقابت دفاعی به رقابت تاب‌آوری رسید. همه برآورد آمریکایی‌ها این بود که با محاصره کردن ایران، تاب‌آوری کاهش پیدا می‌کند و وارد ناامن‌سازی ایران می‌شود.

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