معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظارت بر عملکرد قضات، فراهم شدن دسترسی مجموعه‌های نظارتی به سامانه جامع ارزیابی عملکرد قضات و تکمیل شاخص‌های کمی و کیفی این سامانه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌ حمزه خلیلی در جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی با موضوع سامانه جامع ارزیابی عملکرد قضات، با حضور حجت‌الاسلام‌ عبداللهی دادستان دادسرای انتظامی قضات، دانش‌آرا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، صاحبکار معاون راهبردی، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سیدزاده معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضائیه و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط گفت: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند برای ارتقای کیفیت نظارت، افزایش دقت ارزیابی‌ها و بهره‌گیری بهینه از منابع یک ضرورت است و دستگاه قضایی باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت مؤثر استفاده کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی سامانه جامع ارزیابی عملکرد قضات افزود: ایجاد این سامانه گام مهمی در مسیر هوشمندسازی نظارت است و می‌تواند با تجمیع اطلاعات و داده‌های عملکردی، امکان بررسی دقیق‌تر وضعیت شعب و قضات را فراهم کند؛ البته برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن، لازم است شاخص‌ها و قابلیت‌های سامانه به‌تدریج تکمیل شود.

خلیلی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد قضات باید بر پایه شاخص‌های دقیق و جامع انجام شود گفت: تناسب تصمیمات و آرای قضایی، مدت زمان رسیدگی، نرخ مصالحه، برگزاری منظم و علنی جلسات دادرسی، اتقان آرا، میزان استفاده از نهاد‌های ارفاقی، تناسب قرار‌های تأمین و همچنین سرعت و کیفیت اجرای احکام از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت سامانه در پایش مستمر عملکرد قضات اظهار کرد: یکی از قابلیت‌های مهم این سامانه، امکان تجمیع و تحلیل اطلاعات عملکردی در بازه‌های زمانی مختلف و بررسی مجموعه‌ای از تصمیمات و آرای صادرشده است؛ به‌گونه‌ای که ارزیابی‌ها صرفاً مبتنی بر بررسی چند پرونده محدود نباشد و بتوان با اتکا به داده‌های جامع‌تر، نقاط قوت و زمینه‌های نیازمند اصلاح را شناسایی کرد. همچنین با تعریف شاخص‌ها و آستانه‌های مشخص، امکان طراحی هشدار‌های لازم برای پیگیری تغییرات و وضعیت عملکرد فراهم می‌شود.

خلیلی با تأکید بر ضرورت تکمیل شاخص‌های کیفی ارزیابی عملکرد قضات افزود: بخشی از موضوعات مرتبط با کیفیت رسیدگی و صدور رأی، ماهیت تخصصی و کارشناسی دارد و لازم است مراجع نظارتی و صاحب‌نظران قضایی در تدوین معیار‌های آن مشارکت کنند. باید مشخص شود کدام‌یک از شاخص‌های کیفی قابلیت تبدیل به معیار‌های قابل سنجش و پیاده‌سازی در سامانه را دارند تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت داده‌ها، ارزیابی عملکرد قضات از جامعیت و دقت بیشتری برخوردار شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با تأکید بر اینکه سامانه نباید جایگزین کامل بازرسی‌های حضوری و میدانی تلقی شود تصریح کرد: این ابزار می‌تواند به‌عنوان دستیار و پشتیبان ارزیابان و بازرسان مورد استفاده قرار گیرد و با فراهم کردن اطلاعات و تحلیل‌های لازم، نظارت‌ها را هدفمندتر و اثربخش‌تر کند؛ با این حال، در برخی موارد حضور میدانی و بررسی مستقیم ضرورت دارد و نباید این ظرفیت را نادیده گرفت.

خلیلی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه گفت: تعدد بازرسی‌ها و مراجعات موازی می‌تواند موجب صرف هزینه و ایجاد اختلال در روند فعالیت واحد‌های قضایی شود؛ از این‌رو لازم است با یکپارچه‌سازی فرایند‌ها و هماهنگی میان مراجع نظارتی، از انجام اقدامات تکراری جلوگیری و نظارت‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین بر لزوم فراهم شدن دسترسی مراجع مرتبط به سامانه تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های نظارتی و مدیریتی باید متناسب با مأموریت‌های خود و با رعایت ملاحظات و سطوح دسترسی، امکان استفاده از اطلاعات سامانه را داشته باشند تا بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه کنند.

خلیلی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه افزود: واحد‌هایی که به تجهیزات رایانه‌ای یا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز دسترسی ندارند، باید در اولویت تأمین امکانات قرار گیرند؛ چراکه بهره‌برداری مؤثر از سامانه مستلزم فراهم بودن حداقل زیرساخت‌های فنی در مجموعه‌های مرتبط است.

معاون اول قوه قضائیه در پایان بر استمرار جلسات تخصصی و پیگیری اجرای مصوبات تأکید کرد و خواستار فراهم شدن دسترسی مجموعه‌های مرتبط به سامانه در مهلت تعیین‌شده، اعلام نیاز‌ها و پیشنهاد‌های مراجع نظارتی و احصای شاخص‌های کیفی قابل پیاده‌سازی شد تا با همکاری بخش‌های مختلف، زمینه تکمیل و بهره‌برداری مؤثرتر از سامانه جامع ارزیابی عملکرد قضات فراهم شود.