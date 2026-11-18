معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری توجه به بانوان کارآفرین را لازمه رونق اقتصادی روستا‌ها و مناطق عشایری خواند و گفت: مقررات و دستورالعمل‌های اداری باید به سود زنان کارآفرین سر خم کند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عبدالکریم حسین زاده امروز چهارشنبه در نشست با شماری از بانوان کارآفرین روستا و مناطق کم‌برخوردار با اشاره به نقش پررنگ این قشر خلاق و زحمتکش در رونق اقتصادی روستا‌ها تصریح کرد: ما نیازمند کسانی هستیم که تجربه دارند یعنی زمین خورده، بلند شده و دوباره زمین خورده و بلند شده‌اند؛ نه افرادی که در سطح نظری بوده‌اند و از راه دور نگاه کرده‌اند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با بیان اینکه "چرا هیچ‌کدام از کارآفرینان نباید در این مملکت مدیر شوند؟ " افزود: تولید امر مهمی است ما خیلی دنبال مفهوم قدیمی و سنتی آن نیستیم و در پی اقتصاد پایدار و اشتغال پایدار هستیم.

وی نگاه همراه با ترحم به وضعیت اشتغال زنان و کارآفرینی را مخرب خواند و گفت: در کشور‌های توسعه‌یافته، بازار‌های محلی به بازار‌های رسمی متصل هستند و ما نیز باید برای ایجاد چنین ارتباطی برنامه‌ریزی کنیم.

حسین زاده ادامه داد: اگر جمعه بازار‌ها به یک زنجیره متصل شوند، به‌گونه‌ای که هر دهستان با فرض داشتن ۳۰ روستا، بازار زنجیره‌ای خود را داشته باشد و دهستان‌ها به مراکز شهرستان، شهرستان‌ها به مراکز استان و استان‌ها به تهران متصل شوند، امکان تعامل و رفت‌وآمد مستمر میان این بازار‌ها فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: از طریق این شبکه می‌توان هم کالا‌ها را جمع‌آوری کرد و هم برای آنها بازاریابی انجام داد. این ارتباط، یک بازی برد-برد برای دو طرف است و ما وظیفه داریم زمینه راه‌اندازی آن را فراهم کنیم. پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای معرفی شود تا مسیر ایجاد این شبکه ملی را با یکدیگر دنبال کنیم.

حسین‌زاده آموزش را بسیار مفید خواند و گفت: فردی که در یک دوره آموزشی رایگان شرکت می‌کند، ممکن است آموزش را تا انتها ادامه ندهد، اما وقتی برای آن هزینه می‌کند، حتی به اندازه چهار تومان، احساس مسئولیت بیشتری دارد و خود را ملزم می‌داند که مسیر را تا پایان طی کند.