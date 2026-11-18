سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم آنکارا در حالی در پایتخت ترکیه آغاز به کار کرد که نمایش آثاری از سینمای ایران، با محوریت دنیای کودکان و نوجوانان، از بخش‌های قابل توجه این رویداد فرهنگی به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سی‌وهفتمین دوره جشنواره فیلم آنکارا آغاز شد و تا ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) ادامه خواهد داشت.

این رویداد سینمایی با حضور فیلم‌سازان، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر هفتم، فرصتی برای نمایش آثار سینمای ترکیه و جهان و تبادل دیدگاه‌های فرهنگی فراهم کرده است.

یکی از بخش‌های ویژه جشنواره امسال به سینمای ایران اختصاص یافته است؛ بخشی با عنوان «بزرگ‌شدن با هم؛ کودکی در سینمای ایران» که با نمایش آثاری از فیلم‌سازان ایرانی، تلاش دارد تصویری از زندگی، آرزوها، دشواری‌ها و امید‌های کودکان ایرانی را به مخاطبان ترکیه‌ای معرفی کند.

در این بخش، فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی و «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجه‌پاشا در برنامه نمایش قرار گرفته‌اند؛ آثاری که با رویکرد‌هایی متفاوت، به موضوع کودکی، خانواده و مناسبات انسانی می‌پردازند.

فیلم «خورشید» با روایت زندگی کودکانی که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنند، از آثار شناخته‌شده سینمای اجتماعی ایران است.

«در آغوش درخت» نیز با تمرکز بر روابط خانوادگی و تأثیر اختلافات بزرگسالان بر کودکان، تصویری عاطفی از پیوند‌های انسانی ارائه می‌دهد.

بر اساس برنامه رسمی جشنواره، «خورشید» شامگاه دوشنبه ۱۶ نوامبر و «در آغوش درخت» عصر سه‌شنبه ۱۷ نوامبر در سالن دوم سینما بویولو فنر آنکارا به نمایش گذاشته شده یا خواهند شد.

برگزار کنندگان این بخش را فرصتی برای آشنایی مخاطبان با دو نسل از سینماگران ایرانی و شیوه‌های متفاوت روایت مسائل اجتماعی از نگاه کودکان معرفی کرده‌اند.

جشنواره امسال با نمایش ۶۳ فیلم در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود. در رقابت‌های ملی آن، ۱۰ فیلم بلند، ۱۲ فیلم کوتاه و ۹ فیلم مستند حضور دارند و ریاست هیئت داوران بخش فیلم بلند را سمیح کاپلان‌اوغلو، کارگردان شناخته‌شده ترکیه، بر عهده دارد.

علاوه بر سینمای ایران، آثار فیلم‌سازانی از کشور‌های برزیل و لهستان نیز در بخش‌های ویژه جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌هایی درباره نقش هوش مصنوعی در آینده سینما از دیگر محور‌های این دوره است.

جشنواره فیلم آنکارا که با حمایت نهاد‌های فرهنگی ترکیه برگزار می‌شود، روز جمعه ۲۰ نوامبر به کار خود پایان خواهد داد.

حضور سینمای ایران در این رویداد، بار دیگر ظرفیت آثار فرهنگی و هنری را برای معرفی جامعه ایرانی و گسترش ارتباط میان مخاطبان دو کشور به نمایش می‌گذارد.