معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از طرح‌های عمرانی استان قزوین، بر رفع موانع اجرایی و تکمیل خدمات مورد نیاز ساکنان شهر مهرگان و طرح‌های نهضت ملی مسکن تاکستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا صادقیان‌فر، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن، در سفر به استان قزوین از طرح‌های عمرانی شهر مهرگان و نهضت ملی مسکن در شهرستان تاکستان بازدید کرد.

در این بازدید، روند احداث دو مسجد، یک مدرسه و واحدهای تجاری در شهر مهرگان از نظر پیشرفت فیزیکی، مسائل فنی و موانع اجرایی بررسی شد.

صادقیان‌فر بر ضرورت تکمیل فضاهای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و تجاری برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان این شهر تأکید کرد.

توسعه این امکانات با هدف ارتقای کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و خدماتی مهرگان دنبال می‌شود.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن همچنین در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، مسائل حوزه زمین و مسکن و راهکارهای افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرد.

مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین و جمعی از مسئولان و کارشناسان نیز در این بازدیدها حضور داشتند.

این سفر با هدف بررسی میدانی مشکلات، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و مسکن استان انجام شد.