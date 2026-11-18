مراسم یادبود جان‌باختگان سانحه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به آبدانان، با حضور خانواده‌های داغدار و جمعی از مردم در مسجد جامع آبدانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به آبدانان، با حضور خانواده‌های داغدار و جمعی از مردم در مسجد جامع آبدانان برگزار شد.

خانواده‌های جان‌باختگان در این مراسم، ضمن ابراز اندوه و تأکید بر ضرورت پیگیری ابعاد حادثه و مطالبات خود، اعلام کردند: اجازه نخواهیم داد از این حادثه برای ایجاد التهاب و برهم زدن آرامش جامعه سوءاستفاده شود و خواسته‌ها و مطالباتمان را از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم.