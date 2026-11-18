برنامه تلویزیونی «سپیده»، چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود. این برنامه تلاش دارد با روایت تجربه‌های ایرانیان بازگشته از خارج و خارجی‌های ساکن ایران، تصویری از هویت، فرهنگ، وطن و زندگی در ایران امروز ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سهیل اسعد، مجری برنامه تلویزیونی «سپیده»، با حصور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به تجربه ایرانیان بازگشته از کشور‌های غربی و خارجی‌های ساکن ایران گفت: بسیاری از مهمانان این برنامه پس از سال‌ها زندگی در اروپا و آمریکا، به این نتیجه رسیده‌اند که امکانات و رفاه به‌تنهایی برای زندگی کافی نیست و در جست‌وجوی معنای عمیق‌تری از زندگی، هویت و تعلق به وطن به ایران بازگشته‌اند.

وی درباره شکل‌گیری برنامه «سپیده» افزود: پیش از این، برنامه‌ای با عنوان «سندباد» در دو فصل و با موضوع ایرانیان ساکن خارج از کشور و خارجی‌های مقیم ایران تولید شده بود که بیشتر بر موضوعات فرهنگی، سبک زندگی و تفاوت تجربه زیست در جوامع مختلف تمرکز داشت.

به گفته وی، پس از تحولات و تغییر تصویری که از ایران در سطح جهانی شکل گرفت، تصمیم گرفته شد برنامه‌ای با ساختاری مشابه، اما با تمرکز بیشتر بر معرفی ایران امروز ساخته شود که نتیجه آن تولید برنامه «سپیده» بود.

اسعد افزود: در این برنامه سه گروه از مهمانان حضور دارند، ایرانیانی که پس از سال‌ها زندگی در خارج از کشور به ایران بازگشته‌اند، خارجی‌هایی که ایران را برای زندگی انتخاب کرده‌اند و گردشگران خارجی، تصویر تازه‌ای از ایران ارائه می‌کنند.

مجری برنامه «سپیده» با اشاره به مهم‌ترین وجه اشتراک مهمانان این برنامه گفت: بسیاری از ایرانیانی که سال‌ها در اروپا، آمریکا و کانادا زندگی کرده‌اند، پس از تجربه امکانات و رفاه در این کشورها، به دنبال معنای عمیق‌تری از زندگی هستند و برخی از آنها این معنا را در ایران پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود به‌عنوان فردی که از آرژانتین به ایران آمده است، گفت: مسئله فقط انتخاب یک محل برای زندگی نیست، بلکه یافتن معنایی عمیق‌تر برای زیستن است.

اسعد همچنین غربت و وطن را از دیگر محور‌های مشترک تجربه مهمانان دانست و افزود: ممکن است زندگی در کشور‌های دیگر از نظر امکانات و زیبایی‌های ظاهری مطلوب باشد، اما وطن و احساس تعلق به آن، جایگاه دیگری دارد.

وی درباره خارجی‌های ساکن ایران نیز گفت: برخی از آنها از سبک زندگی مادی، ماشینی و پرشتاب جوامع غربی خسته شده‌اند و به دنبال زندگی آرام‌تر و برخورداری از آرامش بیشتر هستند.

اسعد یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های گفت‌و‌گو با مهمانان «سپیده» را تغییر نگاه آنها به ایران دانست و افزود: تصویر ایران در ذهن بسیاری از مردم جهان تحت تأثیر رسانه‌ها، هالیوود، سینما و هنر غرب شکل گرفته است، تصویری که گاهی با واقعیت فاصله زیادی دارد.

وی افزود: مهمانان برنامه پس از زندگی در ایران با واقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که با تصورات قبلی آنها متفاوت است و همین تجربه، نوعی تحول معرفتی و درونی در آنها ایجاد می‌کند.

به گفته اسعد، بسیاری از این افراد هنگام صحبت درباره ایران، نگاهی عمیق‌تر و متفاوت‌تر از تصوری دارند که پیش از ترک کشور در ذهنشان شکل گرفته بود.

مجری «سپیده» درباره شیوه طراحی پرسش‌ها و اجرای برنامه گفت: گفت‌و‌گو‌ها از یک چارچوب تقریباً ثابت برخوردارند و معمولاً در سه بخش دنبال می‌شوند، بخش نخست به زندگی شخصی مهمان، بخش دوم به فرهنگ و آداب‌ورسوم کشور موردنظر و بخش سوم به موضوع بازگشت به ایران اختصاص دارد.

وی افزود: پیش از ضبط برنامه، جلسه‌ای با مهمان برگزار می‌شود تا درباره موضوعات مورد علاقه، تجربه‌ها و مسائلی که تمایلی به طرح آنها ندارد، توافق صورت بگیرد. بر همین اساس، پرسش‌ها متناسب با ویژگی‌ها و تجربه هر مهمان تنظیم می‌شوند.

اسعد با اشاره به نقش بداهه‌پردازی در اجرا گفت: بخشی از توضیحات و تحلیل‌های برنامه بر اساس تجربه‌های بین‌المللی و نگاه شخصی او به موضوعات مطرح‌شده اضافه می‌شود. همچنین مدیریت زمان گفت‌و‌گو و انتخاب بخش‌های مناسب برای پخش، از دیگر ملاحظات تولید برنامه است.

اسعد که حدود ۳۰ سال است در ایران زندگی می‌کند، درباره تأثیر گفت‌و‌گو با مهمانان بر نگاه شخصی خود به ایران گفت: انتخاب ایران برای او از ابتدا آگاهانه بوده و از سال ۱۳۷۶ که به ایران آمده، فلسفه این انتخاب برایش روشن بوده است.

با این حال، به گفته وی، یکی از نکات جالب در تجربه اجرای این برنامه، تغییر واکنش دیگران به انتخاب او بوده است.

وی گفت: در گذشته، انتخاب ایران از سوی یک فرد آرژانتینی برای زندگی گاهی با تعجب یا حتی تمسخر همراه بود، اما اکنون بسیاری از افراد این تصمیم را تأیید می‌کنند و آن را انتخابی قابل توجه می‌دانند.

اسعد همچنین افزود: گفت‌و‌گو با مهمانان باعث شده برخی از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مثبت زندگی در ایران که ممکن است برای ساکنان کشور به امری عادی تبدیل شده باشد، دوباره مورد توجه قرار گیرد.

مجری برنامه «سپیده» درباره گفت‌و‌گو‌های به‌یادماندنی خود در این برنامه و «سندباد» گفت: تجربه گفت‌و‌گو با یک نظامی سابق آمریکایی که از تفنگداران این کشور بوده، برای او بسیار جذاب بوده است. وی با اشاره به شناخت این مهمان از مسائل آمریکا و تحولات بین‌المللی افزود: سطح آگاهی و درک او از مسائل سیاسی و دشمن‌شناسی، این گفت‌و‌گو را به تجربه‌ای متفاوت تبدیل کرده بود.

اسعد تأکید کرد که گفت‌و‌گو با مهمانان خارجی برای او جذابیت ویژه‌ای دارد، چراکه انتخاب ایران از سوی یک فرد خارجی و رسیدن او به درکی متفاوت از جامعه و فرهنگ ایران، نیازمند تجربه و شناختی عمیق است.

اسعد درباره واکنش مخاطبان خارجی به حضورش در تلویزیون ایران گفت: برای بسیاری از مخاطبان اسپانیایی‌زبان، اینکه فردی آرژانتینی در ایران زندگی کند، به زبان‌های عربی و فارسی صحبت کند و مجری تلویزیون ایران باشد، تجربه‌ای جالب و غیرمعمول است.

وی با اشاره به فعالیت خود در فضای مجازی و صفحه «ایران روی آنتن» افزود: محتوای این صفحه به فرهنگ، تمدن، دین، آداب‌ورسوم و موضوعات مرتبط با ایران اختصاص دارد و مخاطبان خارجی از طریق این محتوا با ابعاد ناشناخته‌ای از ایران آشنا می‌شوند.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که برای مخاطبان خارجی جالب توجه است، ماندگاری او در ایران طی حدود سه دهه و نداشتن تمایل برای بازگشت به آرژانتین است، موضوعی که از منظر تجربه زیسته برای آنها بسیار متفاوت و قابل تأمل است.