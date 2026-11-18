به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی کشور در بخش بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان، سه شنبه (۲۶ آبان) در دریاچه آزادی برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان حضور داشتند.

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۵۰۰ و ۲۰۰ متر برگزار شد و پس از برگزاری ۳۰ دور رقابت چهره نفرات و تیم‌های برتر مشخص شد.