در راستای تدوین برنامه‌های راهبردی و ارتقای سطح ورزش در استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست هم‌اندیشی رؤساء و دبیران هیئت‌های ورزشی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست، عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان استان، بر ضرورت هم‌سویی اقدامات هیئت‌های مختلف با برنامه‌های کلان سازمان تأکید کرد.

وی گفت:هدف اصلی از برگزاری این نشست، تجمیع مساعی هیئت‌های ورزشی و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با یک چشم‌انداز روشن است تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه جوانان استان در عرصه‌های مختلف ورزشی به شکلی بهینه استفاده کرد.

خداجو با اشاره به چالش‌های زیرساختی ورزش استان خاطرنشان کرد که سرانه توسعه ورزش در استان در حال حاضر یک هشتم درصد است. وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه، سرانه ورزشی یک متر مربع است تلاش ما بر این است که با تمرکز بر توسعه اماکن ورزشی سرپوشیده، شرایط بهتری داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ورزش قهرمانی تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش قهرمانی، به‌ویژه در رشته‌های انفرادی نظیر جودو، تکواندو و شمشیربازی، از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی سازمان در آینده نزدیک خواهد بود.