فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان از برگزاری بیش از چهار هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در سراسر استان با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در نشست با اصحاب رسانه گفتد: برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان آغاز می‌شود و امسال با رویکرد امیدآفرینی و مردمی بودن و با پیش‌بینی ۱۱ قرارگاه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تلاش شده است بخش قابل توجهی از برنامه‌ها با محوریت تجمعات شبانه و فعالیت‌های مردمی برگزار شود و روزشمار هفته بسیج نیز با حضور حلقه‌های صالحین در نماز جمعه آغاز خواهد شد.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان، برگزاری میزهای خدمت، افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی، رزمایش کمک‌های مؤمنانه، تکریم خانواده‌های شهدا، همایش بانوان تمدن‌ساز، پیاده‌روی خانوادگی، یادواره‌های شهدا، مسابقات ورزشی و اجرای گروه‌های سرود و تئاتر را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: مقابله با دشمن تنها به عرصه جنگ سخت محدود نمی‌شود و باید تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای به گونه‌ای هدایت شوند که توطئه‌های دشمن خنثی شود.

وی همچنین افزایش تاب‌آوری جامعه را ضروری دانست و افزود: مدیریت مصرف سوخت، برق و آب از جمله موضوعاتی است که دستگاه‌های دولتی باید به آن توجه داشته باشند؛ چرا که این جنگ، جنگ تاب‌آوری است و هر طرفی که ظرفیت مقاومت بیشتری داشته باشد، در برابر فشارها موفق‌تر خواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان در پایان با تأکید بر اینکه در تأمین کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، گفت: با همراهی مردم و مدیریت شرایط می‌توان در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کرد.