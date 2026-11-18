رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهارستان از جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نذورات مردمی و اهدای دو قطعه زمین و یک قطعه طلا از سوی خیران برای مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

مشارکت مردم بهارستان در توسعه عتبات عالیات؛ با اهدای زمین، طلا و نذورات

مشارکت مردم بهارستان در توسعه عتبات عالیات؛ با اهدای زمین، طلا و نذورات

خبرگزاری صدا و سیما، عزیز حسین‌زاده در حاشیه اعلام برنامه‌های هفته بسیج با اشاره به مشارکت مردم شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه در برنامه‌های این ستاد افزود: نذورات جمع‌آوری‌شده در مناسبت‌ها و مراسم مختلف شهرستان، پس از طی مراحل مربوط به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات تحویل داده شده است. به گزارشعزیز حسین‌زاده در حاشیه اعلام برنامه‌های هفته بسیج با اشاره به مشارکت مردم شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه در برنامه‌های این ستاد افزود: نذورات جمع‌آوری‌شده در مناسبت‌ها و مراسم مختلف شهرستان، پس از طی مراحل مربوط به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در حرم‌های مطهر افزود: اقدامات گسترده‌ای در صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی و همچنین حرم‌های مطهر کاظمین و سامرا در حال انجام است و نذورات و کمک‌های مردمی در پیشبرد این طرح‌ها هزینه می‌شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بهارستان ادامه داد: هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، خادمان این ستاد با حضور در مراسم و اجتماعات مردمی شهرهای سه‌گانه شهرستان، نذورات مردم را جمع‌آوری کردند.

حسین‌زاده همچنین از اهدای دو قطعه زمین در نسیم‌شهر و رباط‌کریم و یک قطعه طلا از سوی خیران خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز در قالب نذورات مردمی در این ایام جمع‌آوری شده که برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات، به‌ویژه تکمیل و افتتاح صحن حضرت زینب(س)، اختصاص خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در جمع‌آوری و هزینه‌کرد نذورات مردمی خاطرنشان کرد: گزارش مبالغ جمع‌آوری‌شده و کمک‌های تحویلی به ستاد استانی، به‌صورت هفتگی و ماهانه از طریق رسانه‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود تا مردم در جریان روند انتقال و مصرف نذورات خود قرار گیرند.