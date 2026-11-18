به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد را جنایت جنگی و اقدامی عامدانه دانست و تصریح کرد: دشمن با تحریف واقعیت‌ها درصدد فرار از مسئولیت این جنایت است و نباید اجازه داد حقیقت این وقایع به فراموشی سپرده شود.

جهان‌بین با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه «عهدی با میناب» در دانشگاه آزاد اسلامی، مستندسازی، انتشار کتاب، تولید فیلم کوتاه و برگزاری اردو‌های فرهنگی و تبیینی را از جمله ظرفیت‌های دانشگاهیان برای ثبت و ماندگاری این واقعه برشمرد و بر ضرورت بازدید استادان و دانشجویان سراسر کشور از مدرسه شجره طیبه تأکید کرد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی و اقتصادی هرمزگان، بهره‌گیری از مدیران توانمند و استفاده بهینه از منابع را لازمه پیشرفت دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید با ورود هدفمند به حوزه صنعت و معدن، از ظرفیت علمی و تخصصی خود برای حل مسائل استان و توسعه کشور بهره بگیرد.

جهان‌بین همچنین با تأکید بر ضرورت اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: رتبه‌ها ویترین فعالیت‌ها هستند، اما معیار اصلی، میزان تأثیرگذاری این فعالیت‌ها در جامعه است.

وی تقویت اعتمادبه‌نفس ملی ارتقای کرامت دانشجو، تعهد به ایران قوی و اصلاح سبک زندگی را از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی دانشگاه برشمرد.

وی با تأکید بر مسئولیت استادان فراتر از حوزه آموزش و پژوهش خاطرنشان کرد: اعضای هیئت علمی باید در کنار وظایف آموزشی، برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی نیز تلاش کنند. همچنین کیفیت‌بخشی به علوم پایه و تربیت نیروی انسانی توانمند باید به‌عنوان یکی از محور‌های اساسی توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.