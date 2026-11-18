فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز از اجرای برنامه‌های گسترده امنیتی، فرهنگی و محرومیت‌زدایی و پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی به ۹۰ نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی در جمع اصحاب رسانه و در آستانه هفته بسیج، با تشریح عملکرد یک‌ساله ناحیه مقاومت بسیج مهریز اظهار کرد: بیش از هزار نفرروز همکاری در برگزاری تور‌های ایست و بازرسی و بیش از ۲۳ هزار و ۸۸۰ نفرروز فعالیت در قالب گشت‌های رضویون از جمله اقدامات بسیجیان در حوزه تأمین امنیت بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به تأمین امنیت مراسم و مناسبت‌های مختلف شهرستان گفت: راهپیمایی‌ها، مراسم ماه محرم، ایام فاطمیه، اربعین حسینی و اجتماعات شبانه مردم از جمله برنامه‌هایی بود که بسیجیان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان در تأمین امنیت آنها مشارکت داشتند.

سرهنگ دشت‌آبادی، آموزش‌های عمومی در قالب پویش جان‌فدا را از دیگر برنامه‌های مهم برشمرد و افزود: این آموزش‌ها در سه محور نظامی شامل آشنایی با سلاح و تاکتیک‌های نظامی، امداد و نجات و مباحث فرهنگی برگزار شد تا مردم برای مواجهه با شرایط بحرانی آمادگی بیشتری داشته باشند.

وی از برگزاری دو مرحله رزمایش پدافند غیرعامل نیز خبر داد و اظهار کرد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اجرای برنامه‌های متنوع در اجتماعات شبانه، اجرای گروه‌های سرود، اکران فیلم‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌ویژه در مدارس و گرامیداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی در دستور کار قرار داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: در یک سال گذشته ۹ یادواره شهدا در شهرستان برگزار و بیش از ۱۸۸ یادواره خانگی نیز برنامه‌ریزی و اجرا شد.

دشت‌آبادی افزود: همچنین پیکر مطهر شهدای گمنام در بیش از ۳۵ مراسم در مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌های مذهبی، ادارات و اجتماعات شبانه حضور یافت که با استقبال مردم همراه بود.

وی با اشاره به فعالیت ۵۸ گروه جهادی در سطح شهرستان اظهار کرد: در حوزه محرومیت‌زدایی، ۳۶ خانه محرومان ایزوگام پشت‌بام، هشت واحد مسکونی بازسازی و دو واحد نیز به‌صورت کامل تعمیر و بهسازی شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، تهیه و توزیع هزار و ۱۰۰ بسته معیشتی، اهدای ۱۰۰ سری اقلام جهیزیه و کمک به تهیه سیسمونی را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: همچنین ۳۰ گروه جهادی پزشکی به مناطق مختلف اعزام شدند و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات ویزیت رایگان در حوزه‌های پزشکی عمومی، تخصصی و دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

سرهنگ دشت‌آبادی در ادامه به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی بسیج اشاره کرد و افزود: برگزاری سه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و عرضه مستقیم کالا، راه‌اندازی چهار صندوق قرض‌الحسنه که به تشکیل دو تعاونی منجر شد و ایجاد کارگاه‌های تولیدی از جمله اقدامات این حوزه بوده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا به ۹۰ نفر تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز همچنین از اجرای طرح‌های راه‌سازی روستایی در مزارع شور، روستای حاجی عبدالله و مجتمع گاوداری‌های مهریز خبر داد و گفت: نصب ۲۳ پنل خورشیدی خانگی با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال و دو پنل خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال نیز با هدف کمک به تأمین انرژی و کاهش ناترازی‌ها انجام شده است.

دشت‌آبادی با اشاره به مشارکت مردم مهریز در حمایت از جبهه مقاومت و نیرو‌های نظامی اظهار کرد: مردم خیر و نوع‌دوست شهرستان بیش از چهار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف از جمله هوافضا و حمایت از نیرو‌های نظامی کمک کردند که بخشی از این کمک‌ها در حاشیه اجتماعات شبانه جمع‌آوری شده است.

وی همچنین از ارسال هشت هزار بطری آب معدنی به مناطق جنوبی کشور خبر داد و افزود: این محموله با مشارکت مردم شهرستان مهریز و در پاسخ به نیاز آبی مردم مناطق جنوب کشور تهیه و ارسال شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های علمی و آموزشی بسیج اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی ۲۰ پایگاه علمی در سطح شهرستان، برگزاری مسابقات رباتیک و اجرای کلاس‌های تربیتی با مشارکت گروه‌های جهادی فرهنگیان، به‌ویژه در ایام تعطیلی مدارس، از جمله برنامه‌های این حوزه بوده است.

وی با اشاره به خدمات حمایتی و اداری بسیج اظهار کرد: بیش از چهار هزار فقره خدمات در حوزه‌هایی همچون صدور گواهی کسر خدمت، کد رهگیری و امور مربوط به گروه‌های جهادی ارائه شده است.

دشت‌آبادی، صدور ۱۵۰ کارت ایثار برای ایثارگران، بازدید و دلجویی از بیش از ۲۳۰ خانواده معظم شهدا و عضویت بیش از ۶۵۰ نفر از بسیجیان در صندوق ذخیره بسیجیان را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

وی در پایان ارائه خدمات دندانپزشکی با تعرفه‌های پایین‌تر در سطح شهرستان را از دیگر برنامه‌های حمایتی بسیج برشمرد و گفت: تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی نیز در هفته بسیج افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.