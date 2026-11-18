فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای بیش از ۴ هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج با شعار محوری بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در نشست با اصحاب رسانه در تشریح برنامه هفته بسیج بیان داشت: بسیج متعلق به همه مردم است و هر ایرانی یک بسیجی است؛ بنابراین همه باید در صحنه حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به آغاز هفته بسیج از روز ۲۹ آبان افزود: امیدآفرینی و مردمی بودن، دو ویژگی برجسته برنامه‌های امسال بسیج است و تلاش کرده‌ایم بخش قابل توجهی از برنامه‌ها را به سمت تجمعات شبانه و فعالیت‌های مردمی سوق دهیم.

عکاس: ابراهیم جرفی