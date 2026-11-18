به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی امروز در حاشیه کارگروه آرد و نان استان اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ هزار مورد بازرسی در این حوزه انجام و منجر به تشکیل سه هزار و ۵۳۱ پرونده تخلف به ارزش ۳۲۴ میلیارد تومان شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ اکیپ بازرسی ۲ نفره کار نظارت بر نانوایی‌ها و سایر صنوف مربوطه استان را انجام می‌دهند تصریح کرد: از این تعداد، هفت اکیپ ۲ نفره در سطح شهرستان خرم‌آباد بر نانوایی‌ها و هم بر سایر صنوف نظارت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ثبت بازرسی‌ها در سامانه «سیمبا» افزود: بر اساس این سامانه، بازرسی بر نانوایی‌ها و سایر اقلام انجام شده است که نانوایی‌ها با ۲۵ هزار و ۶۰۷ مورد بازرسی، تقریبا ۵۰ درصد حجم کار نیرو‌های بازرسی را به خود اختصاص داده‌اند.

صیادی همچنین مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده نانوایی‌های استان را به ترتیب گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، درج‌نکردن قیمت، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم اجرای تکلیف صنفی عنوان کرد و گفت: اقدامات نظارتی شامل بازرسی‌های میدانی از نانوایی‌ها و مراکز توزیعی، کنترل کیفیت و قیمت‌گذاری و بررسی مدارک و مستندات صنوف است و پرونده‌ها پس از تشکیل برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شود.