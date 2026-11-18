به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در رده بندی جدید تیم‌های ملی جهان در ماه نوامبر ۲۰۲۶؛ تیم ملی ایران پس از تساوی با تیم عراق با کاهش نزدیک به ۲ امتیاز و کسب ۱۵۹۷.۵۹ امتیاز و بدون تغییر در رتبه ۲۳ جهان باقی ماند. ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن، همچنان رده دوم را در اختیار دارد.

با ابتکار فیفا از ۲ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، رده‌های تیم‌های مختلف پس از هر بازی به روز رسانی می‌شود.