نشست علمی «الگوی حکمرانی تربیتی دانشگاه فرهنگیان در منظومه معرفتی امام شهید» با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت و با هدف بررسی مبانی، ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی تربیتی و نسبت آن با مبانی معرفتی و فرهنگی امام شهید، به همت ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محور اصلی این نشست، بررسی نسبت میان مبانی معرفتی و تربیتی با الگوی حکمرانی در دانشگاه فرهنگیان بود؛ موضوعی که با توجه به جایگاه راهبردی این دانشگاه در نظام تعلیم و تربیت کشور و مسئولیت آن در تربیت و توانمندسازی معلمان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این چارچوب، دانشگاه فرهنگیان صرفاً نهادی برای آموزش تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز مدارس نیست، بلکه در شکل‌دهی به نگرش‌ها، باورها، هویت حرفه‌ای و جهت‌گیری‌های تربیتی معلمان آینده نیز نقش اساسی دارد. ازاین‌رو، حکمرانی در این دانشگاه را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مدیریت اداری و سازمانی تعریف کرد، بلکه این امر مستلزم توجه هم‌زمان به مبانی فکری، ارزش‌های فرهنگی، اهداف تربیتی، ساختار‌های نهادی و سازوکار‌های مدیریتی است.

بر همین اساس، موضوع حکمرانی فرهنگ در دانشگاه فرهنگیان، زمینه‌ای برای بررسی چگونگی پیوند میان مبانی معرفتی و جهت‌گیری‌های فرهنگی با فرایند‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و شیوه اداره این نهاد تربیتی فراهم می‌کند. در این زمینه، جایگاه فرهنگ در نظام مدیریتی دانشگاه و چگونگی تبدیل مبانی و ارزش‌های فرهنگی به رویکرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی، از مؤلفه‌های مهم طراحی الگوی حکمرانی تربیتی به شمار می‌رود.

حکمرانی تربیتی در دانشگاه فرهنگیان نیازمند هماهنگی میان اهداف آموزشی، تربیتی و فرهنگی و نقش‌آفرینی مؤثر ارکان و بخش‌های مختلف دانشگاه است. توجه به این ابعاد می‌تواند زمینه تقویت هویت حرفه‌ای معلمان، ارتقای کیفیت تربیت معلم و هم‌سویی بیشتر برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه با مأموریت‌های کلان نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم سازد.

برگزاری این نشست در قالب پیش‌نشست‌های علمی همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید؛ حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای» نیز در راستای فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی علمی و تخصصی درباره ابعاد مختلف اندیشه و الگوی حکمرانی ایشان و بررسی ظرفیت‌های آن در حوزه تعلیم و تربیت صورت گرفت.