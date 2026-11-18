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مرحله استانی مسابقات «میدانیار» با حضور ۳۹ تیم منتخب از سراسر استان، در میدان تاریخی امیرچقماق یزد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مسابقات در چهار بخش نظامی، امداد و نجات، فرهنگی و تولید محتوا برگزار شده و تیمهای منتخب پس از رقابت در مراحل شهرستانی و استانی، برای حضور در مسابقات کشوری با یکدیگر به رقابت میپردازند.
هدف از برگزاری این مسابقات، آموزش و توانمندسازی عموم مردم، ارتقای مهارتها و افزایش آمادگی جامعه در عرصههای مختلف عنوان شده است.
دبیر مسابقات و مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه الغدیر یزد، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد، آموزش عمومی و شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای شرکتکنندگان را از اهداف اصلی مسابقات میدانیار دانست.
پارسائیان گفت: این مسابقات هر شب در حسینیه امیرچقماق برگزار و اختتامیه آن در تاریخ ۳۰ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار می شود.