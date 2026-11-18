به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این مسابقات در چهار بخش نظامی، امداد و نجات، فرهنگی و تولید محتوا برگزار شده و تیم‌های منتخب پس از رقابت در مراحل شهرستانی و استانی، برای حضور در مسابقات کشوری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

هدف از برگزاری این مسابقات، آموزش و توانمندسازی عموم مردم، ارتقای مهارت‌ها و افزایش آمادگی جامعه در عرصه‌های مختلف عنوان شده است.

دبیر مسابقات و مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه الغدیر یزد، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد، آموزش عمومی و شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌کنندگان را از اهداف اصلی مسابقات میدان‌یار دانست.

پارسائیان گفت: این مسابقات هر شب در حسینیه امیرچقماق برگزار و اختتامیه آن در تاریخ ۳۰ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار می شود.