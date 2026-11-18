به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ضبط مسابقه رادیویی «پیش حلقه»، امروز در حوزه هنری آغاز شد. این برنامه پنجشنبه شب‌ها ساعت ۲۰ از رادیو صبا شنیده می‌شود.

مسابقه «پیش حلقه» فرصتی است برای علاقه‌مندان به شعر طنز. مسابقه‌ای برای شاعران طنزپرداز جوان از سراسر کشور که بتوانند توانمندی خود را محک بزنند. علاقه مندان می‌توانند آثار طنز خود را از طریق تارنمای رادیو صبا به آدرس radiosaba.ir در صفحه در حلقه رندان ثبت و ارسال کنند. پس از بررسی آثار ارسالی، برخی افراد برای اجرای حضوری و برخی برای اجرای تلفنی انتخاب می‌شوند.

مهدی استادمحمد، امین شفیعی و مهدی فرج اللهی داوران این مسابقه هستند. قرار است برگزیدگان این مسابقه رادیویی، به شب شعر در حلقه رندان به عنوان بزرگترین محفل شعر طنز کشور راه یابند و در آنجا شعرخوانی کنند.

به گفته استادمحمد، اجرای درست شعر طنز، خلاقیت و انتخاب موضوع جذاب و رعایت قواعد شعری از جمله معیار‌های داوران برای ارزیابی آثار است.