رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بستان‌آباد از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت ۲ نفر در پی برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پژو در محور بستان‌آباد به تبریز خبر داد.

یک فوتی و ۲ مصدوم بر اثر تصادف در محور بستان‌آباد به تبریز

یک فوتی و ۲ مصدوم بر اثر تصادف در محور بستان‌آباد به تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی مرسلی اظهار کرد: بامداد امروز در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات معاونت امدادونجات استان مبنی بر وقوع تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پژو در اتوبان پیامبر اعظم(ص) محدوده ۱۳ کیلومتری عوارضی بستان‌آباد به سمت تبریز، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات بین‌جاده‌ای یادمان شهدای شیبلی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در محل و ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات امدادی و کمک‌های اولیه پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند که آنها را پس از انجام اقدامات اولیه به عوامل اورژانس تحویل دادند و فرد جان‌باخته نیز به عوامل ذی‌صلاح تحویل داده شد.