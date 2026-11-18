بیستمین نشست رؤسای سازمان‌های فضایی کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های فضایی آسیا ـ اقیانوسیه (اپسکو)، با حضور رئیس سازمان فضایی ایران، سفیر ایران در چین و مدیران ارشد آژانس‌های فضایی کشور‌های عضو در پکن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این نشست، راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری‌های فضایی، بررسی پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و تعریف طرح‌های جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تبادل داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، مدیریت بحران، پایش تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب، مقابله با خشکسالی و نظارت بر منابع کشاورزی از مهم‌ترین محور‌های همکاری مطرح‌شده در این نشست بود.

نمایندگان کشور‌های عضو همچنین بر ضرورت استفاده متقابل از ظرفیت‌های ماهواره‌ای یکدیگر، به‌ویژه هنگام وقوع بلایای طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی تأکید کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین نیز در سخنانی با تأکید بر اهمیت روزافزون فضا و علوم فضایی در توسعه کشورها، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توجه جدی اعضای اپسکو به ضرورت استفاده صلح‌آمیز از فضا و فناوری‌های فضایی شد.

او همچنین با اشاره به حمله آمریکا به سازمان فضایی ایران و برخی پایگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با داده‌های فضایی کشور، این اقدام را تعرض به زیرساخت‌های علمی و فناوری ایران دانست و از کشور‌های عضو اپسکو خواست حمله به تأسیسات و مراکز علمی ایران در حوزه علوم فضایی را محکوم کنند.

سفیر ایران با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های علمی و فناوری و جلوگیری از نظامی‌سازی و سوءاستفاده از ظرفیت‌های فضایی، بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در حمایت از همکاری‌های علمی و استفاده صلح‌آمیز از این حوزه تأکید کرد.

در این نشست همچنین ظرفیت‌های همکاری کشور‌های عضو در زمینه تبادل داده‌های ماهواره‌ای، پایش تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب، کشاورزی، پیش‌بینی و مدیریت بلایای طبیعی و اجرای طرح‌های مشترک فضایی بررسی شد.

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا ـ اقیانوسیه (اپسکو) بستری برای توسعه همکاری‌های چندجانبه کشور‌های عضو در زمینه علوم، فناوری و کاربرد‌های فضایی است و ایران نیز از اعضای این سازمان به شمار می‌رود.

این سازمان در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و مقر آن پکن است. ایران، چین، پاکستان، بنگلادش، مغولستان، تایلند، ترکیه و پرو اعضای این سازمان هستند.