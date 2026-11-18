وبگاه جدید اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با هدف توسعه ارتباطات سازمانی، اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌ها و خدمات شرکت و انتشار محتوای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و بازار سرمایه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم رونمایی از وبگاه جدید اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال و در غرفه این شرکت برگزار شد.

این وبگاه به‌عنوان بستر رسمی اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، با هدف ایجاد دسترسی متمرکز به اخبار، اطلاعیه‌ها، فعالیت‌ها و دستاورد‌های شرکت راه‌اندازی شده است.

در این وبگاه، علاوه بر انتشار اخبار و اطلاعیه‌های رسمی، ارائه محتوای آموزشی و تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با بازار سرمایه نیز پیش‌بینی شده است. آموزش‌های مرتبط با وبگاه های TSETMC و فیپیران (Fipiran) از جمله بخش‌هایی است که در مسیر توسعه محتوای این وبگاه مورد توجه قرار دارد.

هم‌چنین انتشار گزارش‌ها، مطالب تحلیلی و محتوای تخصصی درباره فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناورانه و موضوعات مرتبط با فناوری بازار سرمایه، از دیگر محور‌های محتوایی این وبگاه خواهد بود.

راه‌اندازی این بستر اطلاع‌رسانی، گامی در جهت تقویت ارتباط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با ذی‌نفعان، تسهیل دسترسی به اطلاعات و توسعه آگاهی مخاطبان نسبت به خدمات فعالیت‌های فناورانه شرکت است.