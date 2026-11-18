شهردار خرم‌آباد با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد دو پارکینگ بزرگ در محدوده مرکزی شهر گفت: تعیین تکلیف باغ فیض و ایجاد پارکینگ در مجاورت بیمارستان شهید رحیمی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی‌بیرانوند با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی سرمایه‌گذاری شهرداری اظهار کرد: تعیین تکلیف باغ فیض یکی از موضوعات مهم این شورا بود که مصوبه آن اخذ شده و قرار است از طریق سامانه و در فرآیند قانونی، فراخوان عمومی برای جذب سرمایه‌گذار منتشر شود.

وی با بیان اینکه متقاضیانی برای سرمایه‌گذاری در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، افزود: رویکرد شهرداری این است که به‌جای واگذاری طرح به افراد محدود، زمینه حضور همه سرمایه‌گذاران واجد شرایط فراهم شود.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به ظرفیت گردشگری باغ فیض تصریح کرد: هدف این است که این مجموعه به یک ظرفیت گردشگری، خدماتی و تجاری همراه با پارکینگ در مرکز شهر تبدیل شود و به‌عنوان پشتیبان گردشگری قلعه فلک‌الافلاک، چهارباغ افلاک، پیاده‌راه افلاک و بافت تاریخی خرم‌آباد ایفای نقش کند.

بارانی‌بیرانوند همچنین به پیگیری ایجاد پارکینگ در مجاورت بیمارستان شهید رحیمی اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف این محدوده به‌عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های ایجاد پارکینگ در خرم آباد در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌ها و توافقات مربوط به آن در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شهرداری برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری شهر به دنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و جذب سرمایه‌گذار است تا بخشی از نیاز‌های شهروندان و مراجعان به مرکز شهر تأمین شود.