نتایج یک پژوهش گسترده در دانشگاه هاروارد با بررسی عملکرد تحصیلی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در آمریکا نشان می‌دهد؛ ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس می‌تواند به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان منجر شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از گیزمودو، پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری آموزشی دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای گسترده، عملکرد تحصیلی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز پایه‌های سوم تا دهم را در بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ مدرسه در ۴۹ ایالت آمریکا بررسی کردند.

این پژوهش پنج سال تحصیلی، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ را در بر می‌گیرد و یکی از جامع‌ترین مطالعات انجام‌شده درباره تأثیر محدودیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در مدارس محسوب می‌شود.

پژوهشگران در این مطالعه، نتایج آزمون‌های پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارسی را که استفاده از گوشی‌های هوشمند را ممنوع کرده بودند، با عملکرد دانش‌آموزان مدارسی مقایسه کردند که همچنان اجازه استفاده از تلفن همراه را می‌دادند.

نتایج نشان داد؛ دانش‌آموزانی که در مدارس آنها گوشی‌های هوشمند در محفظه‌های قفل‌شونده نگهداری می‌شد، از نخستین سال اجرای این محدودیت پیشرفت تحصیلی محسوسی داشتند. این بهبود در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس یافته‌های پژوهش، ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در مدارس از نظر میزان یادگیری، معادل جبران یک تا دو هفته از زمان آموزشی ازدست‌رفته دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی بوده است.

این نتایج نشان می‌دهد، محدودکردن دسترسی دانش‌آموزان به تلفن همراه در محیط آموزشی می‌تواند با افزایش تمرکز و بهبود فرایند یادگیری، نقش مؤثری در عملکرد تحصیلی آنها داشته باشد.