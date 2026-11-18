به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،‎ تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر، در دیداری نزدیک و خارج از خانه موفق شد: با نتیجه ۳ بر ۲ برابر حریف مشهدی خوددائم پناه مشهد به پیروزی برسد، و یک گامِ دیگر، به قهرمانی نیم فصل نزدیک شد.

اما فولاد زرند دیگر نماینده استان، در لیگ برتر فوتسال در ادامه ناکامی‌های خود، در دیداری خانگی با نتیجه سنگینِ ۵ بر صفربرابر مس سونگون شکست خورد تا با ۱۰ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار بگیرد.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال در حالی با پیروزی تیم‌های مدعی به پایان رسید که گهرزمین سیرجان با ۲۹ امتیاز صدر جدول را حفظ کرد و پالایش نفت بندرعباس و مس سونگون در تعقیب این تیم باقی ماندند.

گهر زمین در پایان این هفته با ۲۹ امتیاز صدرنشین است. پالایش نفت بندرعباس با ۲۶ امتیاز در رده دوم قرار دارد و مس سونگون هم با ۲۴ امتیاز در رتبه سوم جای دارد.

پردیس شهید شیری قزوین تا به اینجای مسابقات هیچ امتیازی کسب نکرده و در قعر جدول است.

نتایج بازی‌های هفته یازدهم:

فولاد زرند ایرانیان صفر - ۵ مس سونگون

دائم پناه مشهد ۲ - ۳ گهرزمین سیرجان

پردیس شهید شیری ۲ - ۳ نگین تندیس قرچک

پالایش نفت بندرعباس ۴ - یک شهرداری ساوه

پالایش نفت شازند یک - صفر پالایش نفت اصفهان

گیتی پسند ۵ - صفر فولاد هرمزگان

سن‌ایچ ساوه یک - ۲ دلسوختگان قم