عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عبور نرخ رشد جمعیت و ساخت‌وساز در برخی روستا‌های پیرامون تهران از ۲۰ درصد، بر ضرورت تأمین زمین متناسب با توان مالی اقشار کم‌درآمد و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین نشست کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی راهکارهای مقابله با گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حاشیه‌نشینی برگزار شد.

در این نشست، عملکرد مصوبات ۶۰ جلسه ستادهای استانی بازآفرینی شهری در دو سال نخست دولت چهاردهم مورد ارزیابی قرار گرفت.

عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، با تشریح وضعیت سکونتگاه‌های پیرامون تهران گفت: نرخ رشد جمعیت و ساخت‌وساز در برخی روستاهای اطراف این کلان‌شهر از ۲۰ درصد فراتر رفته است.

او افزود: روند مشابهی در حاشیه برخی دیگر از کلان‌شهرهای کشور نیز مشاهده می‌شود که ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت توسعه این مناطق را افزایش می‌دهد.

گلپایگانی تأمین زمین مناسب برای اقشار کم‌درآمد را یکی از راهکارهای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی دانست.

او با انتقاد از تمرکز سیاست‌های گذشته بر اقدامات کالبدی و مقابله پس از وقوع تخلف، بر ضرورت پیش‌بینی و پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی تأکید کرد.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین خواستار انجام مطالعات متناسب با شرایط بومی هر استان و تدوین پیشنهادهای قانونی، نهادی و اعتباری شد.

در ادامه این نشست، مسعود زریبافان، رئیس کارگروه شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار شناسایی دقیق موانع قانونی، کمبودهای اعتباری و وظایف اجرانشده دستگاه‌ها و شهرداری‌ها در ساماندهی مناطق حاشیه‌ای شد.

او همچنین بر ضرورت بررسی عوامل مؤثر در گسترش حاشیه‌نشینی از جمله وضعیت مالکیت اراضی، زمین‌های وقفی، سوداگری زمین، مشکلات معیشتی و اشتغال تأکید کرد.

در پایان نشست، پنج محور پیشنهادی برای ارائه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد.

تصویب لایحه ساماندهی اراضی تصرفی برای تأمین زمین مسکن استطاعت‌پذیر و الزام صنایع بزرگ به ایفای مسئولیت اجتماعی در مناطق پیرامونی از جمله این پیشنهادهاست.

بازنگری در آیین‌نامه‌های پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و توسعه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی نیز در فهرست راهکارها قرار گرفت.

همچنین تدوین احکام نهادی در سه محور پیشگیری و پیش‌نگری، شهرسازی در استطاعت و مسکن استطاعت‌پذیر برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

این پیشنهادها با هدف کنترل گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تدوین شده است.