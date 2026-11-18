مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جوی پایدار در اغلب نقاط استان تا اوایل هفته آینده و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ و صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، پایداری جو موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها به‌ویژه در ساعات صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

وی افزود: همچنین احتمال وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و ارتفاعات استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواخر وقت امروز تا اواخر روز پنجشنبه، ارتفاعات و مناطق شمالی و شمال شرقی استان تحت تأثیر عبور ریزموج‌ها قرار می‌گیرند که پیامد آن افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در این مناطق خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: از اواخر وقت فردا تا روز شنبه نیز شمال خلیج‌فارس در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.