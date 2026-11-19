با عبور ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی از مرز هزار مگاوات، برای نخستین‌بار در کشور، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی یک استان از میزان اوج بار مصرف آن فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از عبور ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی دیار آفتاب از مرز هزار مگاوات خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی یک استان از میزان اوج بار مصرف آن فراتر رفت.

محمد نیکویی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی با حضور سخنگوی دولت افزود: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی با عبور از هزار مگاوات، از اوج بار مصرف استان معادل ۹۹۲ مگاوات فراتر رفته و این دستاورد، نقطه عطفی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور به شمار می‌رود.

او افزود: استان مرکزی با برخورداری از ۱۷ درصد ظرفیت خورشیدی کشور، جایگاه ویژه‌ای در توسعه تولید انرژی پاک دارد و با وجود سهم ۱.۸ درصدی از جمعیت و ۱.۸۲ درصدی از مساحت کشور، ۲.۷ درصد برق کشور را مصرف می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ابراز داشت: اکنون، حدود هزار و ۴۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان فعال است که حدود ۲۴۰ مگاوات از ظرفیت آنها به نیروگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

نیکویی این دستاورد را حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت مدیریت استان و مشارکت مؤثر بخش خصوصی دانست و بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر افزایش سهم انرژی پاک در سبد تولید برق، نقش مؤثری در تقویت پایداری شبکه، تأمین مطمئن انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی دارد.



