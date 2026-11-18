جزئیات مراسم‌های تشییع و تدفین پیکر آیت‌الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید، در مشهد مقدس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع آیت‌الله وحید خراسانی در مشهدمقدس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۲۸ آبان، از مدرسه علمیه آیت الله العظمی خویی واقع در چهارراه خسروی، به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در محدودۀ پایین پای مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) در رواق دارالسعاده، قسمت تشرف خواهران و پشت مزار شهید رئیسی آرام می گیرد.

آیت الله العظمی وحید خراسانی، فقیه اهل بیت (ع)، مرجع عالیقدر جهان تشیع، عالم ربّانی و استاد بزرگ حوزه های علمیه بامداد دوشنبه بیست و پنجم دار فانی را وداع گفت.