رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: با وجود کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید معادن، مواد معدنی مورد نیاز متناسب با سطح فعلی تولید تأمین می‌شود و تمرکز اصلی فعالان این بخش بر رفع موانع تأمین نهاده‌ها و توسعه فعالیت‌های معدنی است.

مهرداد اکبریان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت تولید معادن کشور گفت: بیشتر معادن با کاهش تولید روبه‌رو هستند و میزان این کاهش به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود.

او افزود: نمی‌توان تمام افت تولید معادن را به محدودیت تأمین گازوئیل نسبت داد، زیرا عوامل دیگری از جمله کمبود مواد آتش‌باری(ناریه)، نبود بازار مناسب برای فروش داخلی و صادرات، مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت نقدینگی نیز بر فعالیت این بخش اثرگذار است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به نقش مواد ناریه در فعالیت معادن ادامه داد: کمبود مواد منفجره یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تولید است و در کنار آن، نبود بازار مناسب فروش نیز انگیزه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکبریان با اشاره به مشکلات تأمین سوخت گفت: کمبود گازوئیل علاوه بر کاهش مستقیم فعالیت ماشین‌آلات معدنی، حمل‌ونقل مواد معدنی را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند، به‌طوری‌که دشواری تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل، تعداد کامیون‌های فعال را کاهش می‌دهد و هزینه جابه‌جایی مواد معدنی را افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه در حال حاضر تأمین مواد معدنی متناسب با میزان تولید انجام می‌شود، افزود: در شرایط فعلی، دغدغه اصلی معادن تأمین سنگ‌آهن نیست، بلکه نهاده‌هایی مانند گازوئیل و مواد ناریه، همچنین نقدینگی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید اهمیت بیشتری دارد.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، توسعه بازار فروش و صادرات را از دیگر الزامات رونق فعالیت معادن دانست و گفت: محدودیت‌های صادراتی توازن عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار داده است، همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی در شرایط فعلی با در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان، رویکرد حمایتی و متناسب‌تری در پیش بگیرند.

اکبریان با اشاره به فشار‌های مالی بر واحد‌های معدنی افزود: هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارکنان، تأمین نهاده‌ها و محدودیت سرمایه در گردش، ادامه فعالیت برخی واحد‌ها را دشوار کرده است.

او در پایان بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: ارائه تسهیلات و تسهیل شرایط فعالیت واحد‌های معدنی می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و تداوم فعالیت این بخش کمک کند.





