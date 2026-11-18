مسابقات تیراندازی بادی قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا با شرکت ۱۳ تیم در قالب ۱۱۰ ورزشکار به میزبانی مرکز تربیت و آموزش ۰۴ امام رضا بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسابقات تیراندازی بادی قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا از ۲۵ آبان به مدت ۲ روز در سالن تیراندازی مرکز آموزش ۰۴ بیرجند برگزار شد که در پایان در بخش تیمی و انفرادی نتایج زیر بدست آمد.

در بخش انفرادی تفنگ ستوان یکم الیاس عباسی از ۰۴ امام رضا بیرجند موفق به کسب مقام اول شد و سرهنگ علی اصغر روشن و سرهنگ رشید ناظمیان و هر دو از قرارگاه لشکر ۳۰ بیرجند به ترتیب موفق به کسب مقام‌های دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی تپانچه ستوان یکم رحمت الله منوری از تیپ۲۷۷ مقام اول، سرهنگ حمید دلداده از تیپ۱۷۷ مقام دوم و سرهنگ الیاس مالکی از قرارگاه لشکر ۳۰ بیرجند مقام سوم را کسب کردند.

در بخش مجموع تیمی هم مرکز تربیت و آموزش ۰۴ امام رضا علیه (ع) بیرجند موفق به کسب مقام اول شد و قرارگاه لشکر ۳۰ بیرجند مقام دوم و تیپ ۱۷۷ تربت حیدریه مقام سوم را از آن خود کردند.

در پایان از تیم‌های برتر با اهداء جام، مدال و لوح قهرمانی تجلیل شد.