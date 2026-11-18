رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: امروز توان رزمی ارتش به مراتب قوی‌تر از قبل از جنگ‌های تحمیلی گذشته است و دشمن در صورت خطای محاسباتی، پشیمان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در جریان این بازدید، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید و شهدای والامقام، طی سخنانی اظهار داشت: نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، نمایشگاهی از عمق ایمان، اعتقاد و پایمردی ملت ایران در برابر متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی است؛ روایتی از جنس روایت کربلا و عاشورا که حضرت زینب (س) پس از شهادت شهدای کربلا انجام دادند و نگذاشتند که تاریخ تحریف شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: مستندات ارائه‌شده در این نمایشگاه می‌تواند در جلوگیری از تحریف واقعیات تاریخی مربوط به دفاع مقدس، به‌ویژه دفاع مقدس دوم و سوم، مؤثر باشد.ت

او با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه، گفت:‌ای کاش همه مردم، بویژه نسل جوان ما، می‌توانستند از نزدیک این نمایشگاه را ببینند و با کار بزرگ ایران در مقابله با تجاوزات آمریکایی و صهیونیستی آشنا شوند.

حجت‌الاسلام محمدحسنی تأکید کرد: باید این امکان فراهم شود که مدارس و دانشگاه‌ها و دانش‌آموزان و دانشجویان تا حد امکان از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پیشنهاد کرد که این نمایشگاه در دانشگاه‌ها و مدارس برپا شود تا نسل جوان با این افتخارات آشنا شوند و به خود ببالند که در کشوری زندگی می‌کنند که بزرگ‌مردانی سینه سپر و از آب، خاک و هویت ملی و دینی ما عاشورایی دفاع کردند.

او با تأکید بر لزوم حفظ و تبیین مقاومت و پایداری ملت ایران، گفت: بار‌ها گفته شده است که ملتی که خودش تاریخش را ننویسد، دیگران آن را خواهند نوشت و آن‌گونه خواهند نوشت که به نفع خودشان باشد؛ اما خدا را شاکریم که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت این کار به‌خوبی در حال انجام است و می‌تواند مانع از آن شود که دیگران به دلخواه خود برای ما تاریخ بنویسند. از این جهت از برادر عزیز، سردار کارگر صمیمانه سپاسگزارم.

حجت‌الاسلام محمد‌حسنی در ادامه با اشاره به جایگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش یکی از ارکان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و مرزی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و برابر اصل ۱۴۳ قانون اساسی، حفظ نظام اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی بر عهده ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: ارتش در جنگ‌های تحمیلی هشت‌ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با همه ظرفیت و توان خود در این مأموریت الهی پای کار آمده و شهدای بسیار گران‌قدری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است. امروز ارتش ما از نظر توان رزمی، آمادگی رزمی و خلاقیت‌های دفاعی به مراتب قوی‌تر از زمان آغاز جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه است.

او تصریح کرد: ان‌شاءالله دشمن مرتکب خطای جدید نخواهد شد؛ زیرا آنها رصد می‌کنند که نیرو‌های مسلح ما هر روز آماده‌تر از روز‌های قبل در میدان حاضرند و وظیفه خود را انجام می‌دهند؛ اما به یقین عرض می‌کنم اگر دشمن بار دیگر گرفتار خطای محاسباتی شود، بسیار پشیمان‌تر از دفاع مقدس دوم و سوم خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در پایان گفت: دستان رزمندگان ارتش هم مانند سایر نیرو‌های مسلح، روی ماشه و چشم‌هایشان به سمت دشمن است. آنان تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و منتظرند تا اگر خطایی از او سر زد، ضربه آخر را وارد کنند و درس فراموش‌نشدنی به دشمن بدهند.