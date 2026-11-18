قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان قدردانی از دست‌اندرکاران عرصه صلح و سازش در امور حل اختلاف گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در همایش ستاد صبر گیلان که امروز در منطقه آزاد انزلی برگزار شد از ۲۱ صلح یار، ۳ رابط شورای حل اختلاف،۲ نفر از روسای حوزه قضایی، ۶ شعبه شورای حل اختلاف که بیشترین سازش و ۵ شعبه شورای حل اختلاف که بیشترین ارجاع را به صلح یاران داشتند، قدردانی شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان در امور حل اختلاف در این همایش با بیان اینکه ستاد صبر با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش صلح و سازش در اختلافات و ترویج روحیه گذشت، بخشش و رضایت در جامعه تشکیل شده است، گفت : برگزاری این همایش فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران و همه دست‌اندرکاران صلح و سازش در حوزه‌های قضایی مرکز استان است.

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد میرمحمدی، با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، افزود: در حال حاضر دستگاه قضایی به سمت استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی است و داوری و میانجیگری نیز از مهم‌ترین این روش‌ها به شمار می‌روند.

وی تصریح کرد:بسیاری از اختلافات، اگر در زمان مناسب و با استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، داوران، میانجی‌گران و شورا‌های حل اختلاف مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند پیش از آنکه به اختلافی عمیق یا پرونده‌ای قضایی تبدیل شوند، از طریق گفت‌و‌گو، مذاکره و سازش حل‌وفصل شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان در امور حل اختلاف با تأکید بر اینکه توسعه روش‌های غیرقضایی حل اختلاف تنها یک موضوع قضایی نیست، بیان کرد: گسترش فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت و سازش، اقدامی مؤثر در حوزه اجتماعی و فرهنگی است و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش تنش‌ها و افزایش آرامش عمومی جامعه کمک کند.