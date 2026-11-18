



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، درچهارمین نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌های کشور، شهرداران شهرهای همدان، شوش، پاسارگاد، دامغان، فیروزآباد، نیشابور، مراغه، سلطانیه، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، تهران و قزوین پیمان دوستی امضا کردند.

ایجاد چارچوبی مستمر برای دوستی و همکاری میان شهرها، حفاظت و بازآفرینی بافت‌های تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال دانش و تجربیات مدیریت شهری از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، در این نشست با تشریح سیر تاریخی پایتخت‌های ایران از همدان تا تهران، گفت: ایران را نمی‌توان به یک شهر یا یک دوره محدود کرد؛ بلکه ایران مجموعه‌ای از شهرها، دوره‌ها و روایت‌های درهم‌تنیده است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن افزود: پایتخت مرکز است، نه انحصار و تمرکز بیش از حد امکانات در یک منطقه، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، موجب ازدحام، آلودگی و افزایش هزینه‌های زندگی در مرکز و فرسایش و مهاجرت در مناطق پیرامونی می‌شود.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی همچنین قزوین را دارای ظرفیت تبدیل شدن به مرکزی برای گفت‌وگوی ملی دانست و بر اهمیت توجه به میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهرها تأکید کرد.

مسعود نصرتی، معاون وزیرکشور، بر ضرورت تشکیل دبیرخانه دائمی پیمان دوستی شهرهای تاریخی با پیش‌بینی بودجه و گردش سالانه آن میان شهرهای عضو تأکید کرد و توسعه متوازن را راهکار کاهش تمرکز جمعیت و امکانات در تهران و البرز دانست.

وی افزود: همکاری و هم‌افزایی این شهرها می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، به تقویت استان‌های مرزی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ملی و انسجام و یکپارچگی کشور، خواستار قرار گرفتن فرودگاه قزوین در برنامه‌های دولت و پیگیری اتصال مترو هشتگرد به قزوین شد و این طرح را در رونق گردشگری و توسعه استان مؤثر دانست.

شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین هم ثبت جهانی قلعه الموت را اتفاقی مبارک برای استان دانست و گفت: پس از این رویداد، میزان گردشگری منطقه نسبت به گذشته دو و نیم برابر افزایش یافت؛ این رشد حتی در دوران جنگ نیز ادامه داشت.