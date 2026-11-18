معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت آماده باش مراکز بهداشتی و درمانی در شرایط اضطرار آلودگی هوا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا رئیسی در این نامه با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق و ادامه پایداری جوی، از افزایش احتمال افزایش مراجعان با عوارض تنفسی، قلبی‌، عروقی، آسم، آلرژی و سایر پیامد‌های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، از روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواست ضمن اعلام آماده‌باش به کلیه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس تابعه اعم از دولتی و خصوصی، نسبت به استقرار آمبولانس‌های رزرو در کانون‌های تعیین‌شده اقدام شود.

معاون وزیر بهداشت همچنین اطلاع‌رسانی لازم به کادر درمانی جهت تشخیص سریع علائم مرتبط با آلودگی هوا و ارائه توصیه‌های لازم به بیماران به‌ویژه گروه‌های آسیب پذیر پیرامون خودمراقبتی و کاهش مواجهه با شرایط آلودگی هوا را خواستار شد.