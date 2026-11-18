حجت الاسلام آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از ۶۰ واحد فناور این شهرستان، بر بهره مندی از اساتید دانشگاه ملایر نیز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید فرجی شهردار ملایر هم در نشست مشترک واحد‌های فناور دانشگاه ملایر با اعضای شورای پژوهش و فناوری شهرستان و رئیس پارک علم و فناوری استان از افتتاح نخستین کارخانه نوآوری استان همدان به همت شهرداری و دانشگاه ملایر خبر داد.

محمد بشیرگنبد رئیس دانشگاه ملایر نیز از استقرار دو شرکت دانش بنیان در این مجموعه دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد دیگری از شرکت‌ها هم در آستانه دریافت مجوز هستند.