مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ شرقی زرشک سیاه را محصولی بومی و کم‌آب‌بر مناسب برای اصلاح الگوی کشت و ایجاد درآمد پایدار برای باغداران استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسعود جعفرنژاد با اشاره به اینکه شبستر و تسوج قطب تولید زرشک سیاه استان با تولید سالانه ۳۲۵ تُن است ادامه داد: کشت این محصول از گذشته در شهرستان شبستر، به‌ویژه بخش تسوج رواج داشته است.

وی افزود: حدود ۵۵ هکتار از اراضی باغی شبستر به کشت زرشک سیاه اختصاص دارد و متوسط عملکرد آن به‌صورت تازه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و به‌صورت خشک بین یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

جعفرنژاد با اشاره به تولید بیش از ۳۲۵ تن زرشک سیاه در سال جاری گفت: ۳۰ درصد به‌صورت تازه به بازار عرضه و ۷۰ درصد به روش سنتی فرآوری و خشک شده و به بازار‌های محلی و استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه و گیلان ارسال شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ارزش‌افزایی این محصول خاطرنشان کرد: بخشی از محصول به فرآورده‌هایی نظیر شربت، مربا، آب زرشک و ترشی تبدیل می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد مشاغل محلی و افزایش درآمد باغداران باشد.

مدیر امور باغبانی استان با تأکید بر توسعه محصولات کم‌آب‌بر در شرایط محدودیت منابع آبی اظهار کرد: زرشک سیاه به دلیل سازگاری با کم‌آبی می‌تواند در مناطق مستعد استان، به‌ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه، جایگزین تدریجی محصولات پرآب‌بر شود.

وی با اشاره به قابلیت کشت این محصول در اراضی شیب‌دار، فقیر و آهکی تصریح کرد: توسعه اصولی زرشک در چنین عرصه‌هایی در حفاظت از منابع پایه، کاهش فرسایش خاک و افزایش بهره‌وری آب و خاک نقش مؤثری دارد.

جعفرنژاد گفت: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی توسعه محصولات بومی و سازگار با کم‌آبی از جمله سماق، زغال‌اخته و زرشک را در دستور کار قرار داده و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری کشت بافت، اقداماتی برای تأمین و تکثیر مواد گیاهی انجام شده است.