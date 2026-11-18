مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت با سرمایه اولیه حدود ۱۰ همت خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، امکان مشارکت سرمایه‌های خرد مردم در مولدسازی دارایی‌های دولت فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تشریح رویکرد جدید این سازمان در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: نگاه جدید به سازمان، عبور از رویکرد صرفاً فروش کالا و خدمات و حرکت به سمت تبدیل آن به مجموعه‌ای سیاست‌گذار و تأمین‌کننده مالی برای دولت است تا از ظرفیت دارایی‌های مازاد و ارزش‌آفرین در جهت توسعه زیرساخت‌های عمرانی، آموزشی و طرح‌های توسعه‌ای استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه سازمان برای بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تأمین مالی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی، راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک و مستغلات است که در گام نخست، از ظرفیت دارایی‌های خانواده وزارت اقتصاد برای تشکیل این صندوق‌ها استفاده خواهد شد.

عسکری با بیان اینکه آیین‌نامه نحوه تاسیس نخستین صندوق مولدسازی با همکاری سازمان بورس تدوین شده است، تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق حدود ۱۰ همت پیش‌بینی شده و ارزش آن با اضافه شدن هر پروژه و دارایی جدید، بر اساس ارزش‌گذاری همان پروژه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است در ماه‌های آینده و پیش از پایان سال، این صندوق افتتاح شود و املاک و دارایی‌های مازاد دولت که قابلیت ارزش‌آفرینی دارند، به آن اضافه شوند تا واحد‌های سرمایه‌گذاری و توکن‌های مربوط به آنها از طریق بازار سرمایه عرضه شوند. به این ترتیب، مردم نیز می‌توانند با سرمایه‌های خرد در این فرآیند مشارکت کنند.

افزایش ۱۱۷ همتی دارایی‌های مشمول مولدسازی

وی در تشریح وضعیت دارایی‌های تحت مدیریت سازمان گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۶ همت دارایی در سبد مولدسازی قرار دارد که در دوره پنج تا شش ماهه اخیر، حدود ۱۱۷ همت دارایی جدید به این مجموعه اضافه شده و برای آغاز فرآیند ارزش‌آفرینی و مولدسازی آنها مصوبه دریافت شده است.

عسکری با اشاره به عملکرد فروش دارایی‌ها اظهار کرد: در این مدت نزدیک به ۴۰ همت عملکرد فروش در حوزه مولدسازی ثبت شده است. همچنین سازمان در هشت مزایده برگزارشده، بیش از ۱۲ همت به منابع دولت کمک کرده است.

وی شفاف‌سازی فرآیند‌های فروش را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: برای نخستین بار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروش کالا‌های خود از طریق بورس کالا را نیز آغاز کرده است که این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، به توسعه فعالیت‌های بازار سرمایه کمک می‌کند.

بازسازی پل B۱ با مولدسازی

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه به برخی پروژه‌های شاخص مولدسازی اشاره کرد و گفت: در پروژه پل B۱ کرج که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ارزش‌گذاری یک قطعه زمین، فرآیند مولدسازی انجام شد و مصوبه مربوط به آن در مدت دو ماه ابلاغ شد. ارزش این واگذاری حدود یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که به وزارت راه و شهرسازی استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بازسازی این زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از پیشبرد پروژه زندان رجایی‌شهر خبر داد و اظهار کرد: با حمایت و همکاری رئیس قوه قضائیه، اقدامات مربوط به تخریب دیوار‌های زندان انجام شده و ارزش بخش تفکیک شده با ارزش آفرینی صورت‌گرفته برای این پروژه حدود ۳۹ همت است. مصوبه آن نیز اخذ شده و پیش‌بینی می‌شود فرآیند فروش آن در ماه‌های آینده آغاز شود تا زمینه خروج زندان از محدوده شهری فراهم شود.

عسکری با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست مولدسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین استفاده را از ظرفیت این سیاست داشته است؛ به‌طوری که در آخرین جلسه هیئت عالی مولدسازی، مصوباتی در حدود ۹ همت برای توسعه خطوط ریلی دریافت کرد. قوه قضائیه نیز در این زمینه همکاری و حمایت مؤثری داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد جدید سازمان، استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای است و تلاش می‌کنیم با به‌کارگیری ابزار‌های جدید بازار سرمایه، مسیر ارزش‌آفرینی دارایی‌های دولت و تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار را گسترش دهیم.