فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارق موبایل و کیف‌قاپ و کشف ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع سرقت تلفن همراه و کیف‌قاپی در حوزه امیری، مأموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی، هویت سارق را شناسایی و در عملیاتی هماهنگ، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به اعتراف متهم به موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی بیان کرد: این متهم در تحقیقات تخصصی به ارتکاب ۴ فقره سرقت دیگر نیز اعتراف کرد.

سرهنگ گوروئی با بیان اینکه اموال مسروقه از متهم کشف شد، گفت: اموال کشف‌شده به مالباختگان تحویل و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.