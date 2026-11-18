با از سرگیری فعالیت گلخانه هوشمند تولید گوجه در روستای قائمیه رفسنجان، پس از سه سال تعطیلی، زمینه اشتغالِ بانوانِ روستایی، فراهم شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،یکی از گلخانه‌های فوق‌ پیشرفته و هوشمند رفسنجان پس از سه سال تلاش و پیگیری یکی از کارآفرینان شهرستان، به مرحله کشت رسیده و بخش‌های مختلف گلخانه، از جمله مدیریت اقلیم، سیستم تغذیه گیاه و فرآیند‌های جمع‌آوری، به‌صورت هوشمند مدیریت می‌شوند.

همچنین آب جمع‌آوری‌شده از سقف گلخانه دوباره استفاده می شود و بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه است.

روستای قائمیه رفسنجان با جمعیتی بیش از ۲۳۰ نفر، ظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی دارد و فراهم شدن زمینه اشتغال بانوان در این گلخانه، از نکات قابل توجه این طرح است.

این گلخانه هیدروپنیک با ۱۱ هزار متر مربع مساحت، ظرفیت تولید سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن گوجه‌قرمز را دارد.