در دیدار هیئت رسمی کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان با رئیس دیوان عالی کشور بر توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی، حمایت از حقوق شهروندان دو کشور، رفع موانع فعالیت اتباع و انتقال تجربیات در زمینه کشف جرایم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت کمیته بازرسی و تحقیقات جمهوری ارمنستان در دیداری رسمی با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در جریان این ملاقات، طرفین ضمن بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی، بر اهمیت تداوم تعاملات و رایزنی‌های سازنده میان نهاد‌های مرتبط دو کشور تأکید کردند.

رئیس دیوان عالی کشور: ارامنه ایران در حقوق شهروندی هیچ تفاوتی با سایر شهروندان ندارند

حجت‌الاسلام‌ محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت ارمنی، با اشاره به اشتراکات فرهنگی و سوابق طولانی ارتباطات دو کشور افزود: اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران از احترام برخوردار هستند و بر این اساس ارامنه ایرانی نیز در حقوق شهروندی تفاوتی با سایر شهروندان ندارند؛ به‌گونه‌ای که در مجلس شورای اسلامی نماینده ویژه دارند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضایی نیز در مسائل و امور شخصی پیروان ادیان رسمی، از جمله مسائل خانواده، طلاق و ارث، مطابق مقررات و قوانین خودشان عمل می‌کند.

حجت‌الاسلام‌ محمدجعفر منتظری با اشاره به تهاجم ظالمانه استکبار جهانی و صهیونیست بین‌الملل علیه ایران در ۹ ماه گذشته، افزود: آمریکا و صهیونیست‌ها تصور می‌کردند با یک هجمه همه‌جانبه می‌توانند ایران را به کشور‌های مختلف تجزیه کنند. در جنگ ۱۲ روزه از عوامل و جاسوسان خود حداکثر استفاده را کردند، اما این تصور غلط بود و تیر آنها به سنگ خورد. در مرحله دوم، جنگ ۴۰ روزه را آغاز کردند و ابتدا رهبر شهید، فرماندهان و دانشمندان ما را هدف قرار دادند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هر کشوری جز ایران در برابر چنین تهاجمی با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شد، اما جمهوری اسلامی به برکت ایمان به خدا، حضور همه‌جانبه مردم و توانمندی‌های علمی و نظامی، با وجود خسارات زیاد، مردانه ایستاد و دشمن با همه امکانات خود نتوانست به اهدافش دست یابد.

منتظری افزود: باوجود این حملات ناجوانمردانه دشمن، رهبر معظم و عزیز ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتخاب شد، فرماندهان شهید با فرماندهان دیگر جایگزین شدند و ارتش و سپاه پاسداران با تمام قدرت در برابر استکبار و صهیونیست ایستادند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حضور نزدیک به نه ماهه مردم در صحنه گفت: پیشنهاد می‌کنم میهمانان عزیز ما از کشور ارمنستان از حضور مردم در میدان‌ها تا ساعات پایانی شب بازدید کنند؛ چنین صحنه‌هایی در هیچ کجای دنیا یافت نمی‌شود. فشار‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا بر زندگی مردم اثر گذاشته، اما مردم پای اعتقادات و حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این فشار‌ها آنان را از میدان خارج نمی‌کند.

منتظری افزود: معتقدیم جمهوری اسلامی در این نبرد پیروزی نهایی را به دست خواهد آورد و در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونی که عامل سرسپرده او در منطقه است، پیروز خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد، سفر هیئت ارمنی به ایران به رفع مشکلات حقوقی و اقتصادی شهروندان دو کشور کمک کند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: جلسات خوبی برای رفع موانع فعالیت اتباع دو کشور برگزار شد

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، نیز در این دیدار با اشاره به مسئولیت‌های مرکز وکلا در حوزه تعاملات بین‌المللی گفت: در زمینه این تعاملات و در چارچوب مناسبات ایجادشده، از دوستان ارمنستانی دعوت شد ضمن سفر به ایران از مناطق تاریخی و فرهنگی کشورمان بازدید کنند و در این سفر جلسات خوبی درباره همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

عبدلیان‌پور افزود: در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، زمینه‌های بسیار خوبی را برای همکاری فراهم کردیم که با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: همچنین در این جلسات تلاش شد موانع و مشکلات اقتصادی مربوط به فعالیت اتباع دو کشور بررسی و با تعاملات موجود، زمینه رفع این موانع فراهم شود.

عبدلیان‌پور گفت: جلسات بسیار خوبی با میهمانان برگزار شده و تعامل خوبی میان دو طرف وجود دارد. سفیر ایران در ارمنستان از افراد مؤثر در شکل‌گیری این جلسات بود و سفیر ارمنستان در تهران نیز با دو مجموعه تعامل خوبی دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان از فرصت فراهم‌شده و حضور میهمانان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به تقویت همکاری‌ها و رفع موانع فعالیت اتباع دو کشور کمک کند.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی ارمنستان: پرونده‌های کیفری مرتبط با شهروندان جمهوری اسلامی ایران را با شفافیت ویژه پیگیری می‌کنیم

در ادامه این دیدار، آرتور پوغوسیان، رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان نظامی کشور اظهار کرد: ما در زمینه‌ها و موضوعات مختلفی با جمهوری اسلامی ایران ارتباطات و همکاری‌های خوبی داریم. معتقدم تحکیم این روابط نقش مهمی در مسائل امنیتی دو کشور دارد.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان با اشاره به ماهیت مشترک نهاد‌های حقوقی دو کشور و همکاری‌های دوطرفه گفت: دیدار‌ها و همکاری‌های دو طرف بر محور حقوق شهروندان دو کشور متمرکز شده است. هم شهروندان ارمنستانی در ایران و هم شهروندان ایرانی در جمهوری ارمنستان از حمایت ویژه برخوردار هستند.

پوغوسیان افزود: از سپتامبر سال گذشته در چارچوب دیدار با مسئولان ایرانی بر رعایت حقوق شهروندان دو کشور تأکید شده است. به تمام افراد و مقامات مسئول در تحقیقات ارمنستان دستور داده شد که تمام پرونده‌های کیفری مرتبط با شهروندان جمهوری اسلامی ایران را با شفافیت ویژه پیگیری و تا حد ممکن از بازداشت افراد و تعقیب و بازداشت اموال آنها در این پرونده‌ها جلوگیری شود.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان گفت: اخیراً کشفیات بسیار مهمی داشتیم و چند نفر از شهروندان ایرانی قربانی یک کلاهبرداری بزرگ شده بودند. در رابطه با این پرونده، با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان همه جوانب این کلاهبرداری مشخص شد.

پوغوسیان افزود: این پرونده در حقیقت پیامی بود برای کسانی که قصد انجام فعالیت اقتصادی در کشور ما را دارند؛ مطمئن باشند از حمایت قوانین جمهوری ارمنستان برخوردارند.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان با تأکید بر اهمیت روابط با مردم و جمهوری اسلامی ایران گفت: برای ما همکاری و رابطه با ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا معتقدیم این روابط استوار و تاریخ دو کشور به هم پیوسته است.

پوغوسیان همچنین از توجه و حمایت جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزش‌های معنوی ارمنستان و جامعه ارامنه قدردانی کرد و گفت: من اطمینان دارم ارامنه در ایران جایگاه خوبی دارند و این کشور را خاک خود می‌دانند. امیدوارم این رویکرد، زمینه همکاری بیشتر دو طرف را فراهم کند.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان افزود: در حال حاضر به نقاط مشترکی برای پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری دست پیدا کردیم. این یادداشت تفاهم به ما اجازه خواهد داد به طور ویژه‌تر در رابطه با همکاری‌ها و روابط خود تصمیم بگیریم. همچنین به ما اجازه تبادل تجربه، دانش و اطلاعات را خواهد داد.

پوغوسیان از آمادگی برای برگزاری دوره‌های بازآموزی مشترک و تبادل تجربیات میان دو طرف خبر داد و گفت: همکاران ما در کمیته تحقیقات و بازرسی در زمینه کشف جرایم پیشرفت ویژه‌ای داشته‌اند و با کمال علاقه‌مندی منتظر پذیرش همکاران ایرانی خود در ایروان برای تبادل تجربه هستیم.

رئیس کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان در پایان از میزبانی و استقبال گرم مقامات ایرانی و فرصت فراهم‌شده برای این دیدار صمیمانه سپاسگزاری کرد.

گفتنی است، در این دیدار گریگور هاکوپیان سفیر ارمنستان در ایران، آرسن آپوازیان معاون رئیس کمیته تحقیقات، آنوش کاسپاریان رئیس اداره همکاری‌های بین‌المللی و جمعی دیگر از مسئولان کمیته تحقیقات و بازرسی ارمنستان حضور داشتند.

در پایان این دیدار، از سوی هیئت ارمنستانی، نشان ویژه کمیته بازپرسی جمهوری ارمنستان به رئیس دیوان عالی کشور اهدا شد.