شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، از سامانه «داراب» (درگاه ارتباط ارکان انتشار اوراق بدهی) با هدف تسهیل عرضه خصوصی اوراق بدهی رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از سامانه «داراب» امروز در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با حضور مدیرعامل بانک تجارت، مدیرعامل بورس تهران، مدیرعامل فرابورس ایران، مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد.

سامانه «داراب» با هدف تسهیل فرایند تأمین مالی از طریق عرضه خصوصی اوراق بدهی طراحی و راه‌اندازی شده است و بستری برای برقراری ارتباط مستقیم میان بانیان (متقاضیان تأمین مالی) و خریداران اوراق فراهم می‌کند.

این سامانه با نظارت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، امکان ارتباط و تعامل مستقیم ارکان انتشار اوراق بدهی را فراهم کرده و با ایجاد بستری امن و شفاف، زمینه تسریع و تسهیل فرایند عرضه خصوصی اوراق و تجهیز منابع مالی شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه «داراب» می‌توان به تمرکز بر فرایند عرضه خصوصی اوراق بدهی، ایجاد ارتباط مستقیم میان بانیان و خریداران اوراق، کاهش واسطه‌گری در فرایند تأمین مالی و افزایش شفافیت و کارایی فرایند‌های مرتبط با انتشار و عرضه اوراق اشاره کرد.

راه‌اندازی سامانه «داراب» را می‌توان گامی در راستای توسعه ابزار‌ها و زیرساخت‌های نوین تأمین مالی در بازار سرمایه، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و ارتقای کارایی بازار بدهی دانست.

فعالان بازار سرمایه برای آشنایی بیشتر و استفاده از امکانات این سامانه به نشانی اینترنتی https://darab.sukukplus.ir مراجعه کنند.