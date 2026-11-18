به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، همایش اقتدار جان فدا قرار بود یک تا دو هفته زودتر برگزار شود، اما با توجه به نزدیکی هفته بسیج، زمان آن به نخستین جمعه این هفته موکول شد تا ضمن نمایش آمادگی جان‌فدایان، برنامه‌ای گسترده برگزار شود.

بر این اساس، همایش صدها هزار نفری اقتدار جان فدا از ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این همایش با حضور همه اقشار و مردم جانفدای مشهد الرضا با شعار ما لشگر رضائیم، خون‌خواه و جان‌فدائیم در خیابان امام رضا(ع) پایتخت معنوی ایران اسلامی برپا می‌شود.