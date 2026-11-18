پویانمایی کوتاه «کرم کتاب» با مشارکت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان برای پخش در رسانه ملی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما گفت: پویانمایی کوتاه کرم کتاب یک کنش فرهنگی محسوب می‌شود و با هدف ترویج کتابخوانی در مرکز کودک و نوجوان سازمان صداوسیما تهیه شده است.

محمد صادق باطنی افزود: کرم کتاب یک پویانمایی برای تربیت نسل کتابخوان به شمار می‌آید که یک تیم خلاق ۳۰ نفره جوان آن را تولید کرده‌اند.

وی با بیان این که شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با مهیا کردن زیرساخت‌ها نقش ویژه‌ای در تهیه این پویانمایی ایفا کرد اضافه کرد: قسمت نخست این پویانمایی به صورت مستمر از شبکه کودک پخش خواهد شد و فصل‌های بعدی هم هر دو ماه یک بار به آنتن می‌رسد.

باطنی افزود: در آینده نزدیک محصول عروسکی کرم کتاب روی آنتن می‌آید و کودکان را به جهان قصه‌های شنیدنی و حکمت آمیز ایرانی خواهد برد و همچنین بازی رایانه‌ای در زنجیره تولید می‌شود و در نهایت قله فعالیت این محصول ساخت فیلم سینمایی محسوب می‌شود که متن آن نوشته شده است.